Por denuncia de empleada del D1 en Ituango, MinTrabajo inició una investigación

Luego que la trabajadora del D1 de Ituango, Deicy Johana Zapata, haya instaurado una denuncia ante la cartera laboral por sentir sus derechos vulnerados como empleada lactante de esa empresa, el Ministerio del Trabajo anunció el inicio de una investigación para establecer los hechos que llevaron a tal queja formal y proceder a establecer las sanciones correspondientes.

Según lo expuesto por la trabajadora Zapata, su queja formal en contra del D1 en Ituango se debió a que supuestamente no se le ha permitido lactar a su bebé de 9 meses tal y como lo requiere su condición médica al presentar desnutrición y una cardiopatía congénita. También señaló “no tener un espacio para almacenamiento de la leche y correr el riesgo de perder el dedo meñique de su mano derecha, resultado de un accidente de trabajo que no se reportó en su momento ante la ARL Seguros Bolívar”.

“Solicito ayuda, ya que el pasado 30 de mayo tuve un accidente que en el momento no fue reportado, estaba surtiendo una estiba con jabón lava loza en el punto de venta, fui a levantarla para que el carro se la llevara, la cual no logre sujetar bien y al resbalar cayó sobre mi mano atrapando un dedo, a pesar de mi dolor me acerque a la persona encargada y le comenté el caso, terminó mi turno y el dedo empeora día tras día”: menciona la trabajadora en mención en un video que grabó el pasado 18 de julio.

Según la misma trabajadora, su dedo estaba fracturado y contaba con laceraciones.

Ante el escenario, desde la cartera laboral se pronunció la viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspecciones, Sandra Muñoz, quien confirmó que la investigación ya se está adelantando y reiteró el llamado a “que la ARL responda porque posiblemente tenemos una grave afectación a la salud y seguridad de esta trabajadora”.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, hizo un llamado para que se garanticen todas las condiciones de trabajo decente y digno para la trabajadora denunciante.

Finalmente, desde MinTrabajo se confirmó que tras la investigación que está en curso, se implementará una medida preventiva para evitar que se tomen represalias contra la trabajadora.