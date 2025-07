Bolsonaro exhibió su tobillera electrónica en su visita a la Cámara Baja, provocando tumultos

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2022) exhibió este lunes 21 de julio, por primera vez, la tobillera electrónica que está obligado a utilizar por la Justicia en el marco del proceso que enfrenta por golpismo, durante una visita a la Cámara Baja en Brasilia que terminó en tumulto y hasta con un diputado herido.

Durante un discurso improvisado ante simpatizantes, el líder de la ultraderecha brasileña volvió a insistir en su inocencia y reiteró que la tobillera es una “humillación máxima”.

“No robé las arcas públicas, no desvíe fondos, no maté a nadie, no trafiqué con nadie. Esto es el símbolo de la máxima humillación en nuestro país”, afirmó ante sus seguidores.

Bolsonaro accedió a mostrar la tobillera a la prensa luego de un encuentro que sostuvo con varios diputados y senadores de la oposición en la Cámara Baja.

El suceso ocasionó tumulto entre los asistentes y periodistas que estaban presentes. Una mesa de vidrio terminó quebrada y el diputado Nikolas Ferreira, aliado del líder ultraderechista, recibió un golpe cerca del ojo, al parecer con un celular, y aunque sangró un poco dijo que “no fue de gravedad”, según medios locales.

La tobillera es una de las cinco nuevas medidas cautelares impuestas por la Corte Suprema a Bolsonaro, quien responde por supuestamente liderar un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022.

El exmandatario también tiene prohibido salir de casa entre las 19:00 y las 7:00 horas y los fines de semana; utilizar redes sociales; contactar a embajadores y diplomáticos extranjeros y acercarse a las embajadas y hablar con otros de los procesados.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso por golpismo, justificó la imposición de las medidas ante la existencia de indicios de delitos de “coacción, obstrucción” de justicia y “atentado a la soberanía nacional”, según un informe de la Policía Federal.

Según el juez, Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos desde marzo, buscaron “inducir, instigar y ayudar” al Gobierno de Donald Trump “a la práctica de actos hostiles contra Brasil”, con el objetivo de “archivar” la causa por golpismo, de acuerdo con la investigación.

El proceso que enfrenta el exmandatario brasileño y que puede condenarlo a una pena de 40 años de prisión, fue el principal motivo que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a anunciar un arancel del 50 % adicional a las importaciones brasileñas a partir del 1 de agosto.

El líder republicano alegó que Bolsonaro es víctima de una “caza de brujas” y exigió que el juicio “acabe inmediatamente”.

