“Mi deber es proteger la decisión, cualquiera que sea”: presidente Petro sobre juicio a Álvaro Uribe

El presidente Gustavo Petro se refirió al proceso judicial que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y aseguró que, durante su Gobierno, ha evitado pronunciarse sobre el caso por respeto a las instituciones judiciales.

“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él, al juez de su caso y a la justicia en general”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, el presidente manifestó su preocupación por lo que calificó como “presiones” que estarían recibiendo quienes conocen el proceso.

“Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se han desatado. Quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad”, señaló.

Gustavo Petro concluyó que su deber como presidente es garantizar que las decisiones judiciales se respeten, independientemente de su contenido.

“Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea, y a la persona que la profiera”, indicó.

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Petro citó un artículo del exmagistrado José Gregorio Hernández, en el que se advierte:

“A punto de culminar un largo proceso penal adelantado contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es verdaderamente deplorable y merece total rechazo. Desde redes sociales y medios de comunicación se ha ejercido indebida presión sobre la juez llamada a dictar sentencia de primera instancia”, agregó.

Hernández también alertó sobre intentos por vincular lo judicial con lo político y señaló: “Se ha llegado al extremo de buscar la interferencia de gobiernos extranjeros en la decisión, lo cual, además, implicaría desconocimiento de nuestra soberanía. La juez –sea cualquiera su decisión– merece respeto”.

