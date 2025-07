Contraloría alerta riesgo en expedición de pasaportes por nuevo modelo: “no hay garantías”

La Contraloría alertó de un inminente riesgo en la expedición de los pasaportes por la falta de claridad del nuevo modelo.

Por eso, el ente de control pidió conocer detalles del aliado de la Cancillería y la Imprenta, que hicieron un convenio para el nuevo modelo de expedición. También quiere detalles de los tiempos (pues hay incumplimiento en los cronogramas) y pide conocer qué pasará después del 31 de agosto y hasta el 1 de abril, meses en los que no se sabe quién hará los pasaportes de los colombianos.

Incluso, la Contraloría aseveró que se necesitan entre 7 y 8 meses de alistamiento para poder empezar la producción de pasaportes.

“Si el contrato con Thomas Greg and Sons finaliza en agosto, no encontramos que existan garantías para la continuidad del servicio”, afirmó Juan Carlos Abadía, contralor para las finanzas públicas.

El ente de control resaltó que “se establece un nuevo cronograma con fecha límite para la implementación del modelo a cargo de la INC, hasta el 31 de marzo de 2026, lo que pone en riesgo la prestación del servicio de expedición y personalización de las libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visa, teniendo en cuenta que el contrato suscrito con el operador actual vence el 31 de agosto de 20255 e intensificado al no existir ningún contrato suscrito por parte de la INC como ejecutora del nuevo modelo ni por el MRE como responsable de la expedición de los documentos que garantice la continuidad en el suministro de los mencionados documentos”.

Por eso, agregó que “de no adoptarse medidas extraordinarias, es inminente la concreción del riesgo de afectación de la libertad de locomoción consagrado en la Carta Política de 1.991, el cual se garantiza con la adecuada prestación de la función pública de expedición de pasaportes y documentos de viaje a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Por otra parte, el ente de control resaltó que “no ha sido posible la evaluación de alguna libreta elaborada por el aliado internacional o la INC, lo que pone en alto riesgo un tema de seguridad nacional al no cumplir con los compromisos adquiridos como miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional”

Hay que recordar que la Cancillería se encuentra implementando un nuevo esquema para la prestación del servicio de libretas de pasaportes y visas con el fin de modificar el modelo que se venía ejecutando desde hace más de una década por parte de la empresa Thomas Greg & Sons.

En este nuevo modelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia y la Imprenta Nacional asumen los procesos asociados a la atención, formalización y captura de data, personalización y control de calidad.

Pero además habrá un Gobierno Extranjero que será aliado en la operación para la producción de libretas de pasaportes en planta en Colombia para una producción por 20 años, y luego entrega a título de donación la infraestructura al Gobierno Colombiano.

Por este último asunto, el 2 de octubre de 2024 se suscribió entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Portuguesa, un Memorando de Entendimiento.

