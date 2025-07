Alex Cuba: “Estas canciones con ‘Bacilos’ y ‘Chabuco’ fueron hechas desde el alma”

Una madrugada gélida de enero, mientras la mayoría dormía, Alex Cuba se encontraba despierto, sumergido en la quietud creativa de su estudio. A las 3:00 de la mañana, una idea se presentó con la fuerza de lo inevitable. La melodía llegó acompañada de una voz imaginaria: la de ‘Bacilos’. “Por alguna razón, el universo así lo quiso”, dice el músico cubano radicado en Canadá.

Frente al computador, esbozó la canción, grabó una idea y la envió de inmediato a Jorge Villamizar. El entusiasmo fue recíproco. Horas después, el mensaje de regreso confirmó lo que ya era evidente: algo especial acababa de comenzar.

“Nada es de verdad” nació así, desde la espontaneidad de la madrugada hasta convertirse en una colaboración natural entre dos artistas que se admiraban desde hace años. Aunque separados por la distancia, el proceso fluyó sin trabas: arreglos de viento grabados en Cuba, letras que cruzaban el hemisferio y una sesión de voz final en Miami que tomó apenas 40 minutos. “Fue todo tan rápido, tan fluido. Después nos tomamos una copa de vino. Sabíamos que habíamos hecho algo lindo”.

El videoclip se grabó en el corazón de Bogotá, en La Candelaria. Las imágenes vibrantes de sus calles empedradas contrastan con el frío de donde surgió la canción, sellando el puente emocional entre el Caribe y los Andes. La energía de esa colaboración, esa sinergia honesta entre proyectos musicales distintos pero compatibles, se percibe desde el primer acorde.

“Fue una de las colaboraciones que más me he disfrutado en mi carrera”, confiesa Cuba.

Pero no fue la única. En su próximo disco, que saldrá en octubre, otra canción suma profundidad a este romance artístico con Colombia: “Te llevo adentro”, junto a Chabuco. Compuesta enteramente por Alex Cuba, la canción fue escrita con una voz en mente, y cuando Chabuco la escuchó, no lo dudó. A diferencia del proceso con Bacilos, esta vez la grabación fue totalmente remota. Chabuco se produjo a sí mismo desde casa. “Eso no es fácil”, reconoce Cuba. “Capturar magia uno mismo es un reto, pero él lo logró con gran maestría”.

Ambas canciones revelan el crecimiento de un artista que ha aprendido a componer pensando en las almas que interpretarán sus obras. “Con el tiempo uno desarrolla ese ojo —O mejor dicho, ese oído— para saber lo que va a resonar en otro artista”, explica. Y no es solo intuición: el público lo ha confirmado. Los seguidores de ambos colaboradores han respondido con entusiasmo, celebrando la autenticidad y el respeto con que fueron concebidos estos encuentros musicales.

No se trata de duetos diseñados para el algoritmo. Son canciones nacidas del respeto mutuo, de años de diálogo silencioso entre estilos, climas y geografías. Son también reflejo de una madurez artística que no teme compartir el protagonismo ni ceder la voz si eso enriquece la canción.

“Fueron hechas para ellos, desde el alma”, dice Cuba, y basta con escucharlas para creerle.

En octubre, cuando el nuevo álbum vea la luz, estas dos colaboraciones brillarán como capítulos esenciales. Mientras tanto, “Nada es de verdad” y “Te llevo adentro” ya circulan como anticipo de un disco que promete seguir tendiendo puentes. En ambos casos, Colombia no solo fue un escenario, sino una inspiración.