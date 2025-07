Arroceros de La Mojana sucreña reactivaron bloqueo en la Troncal de Occidente, en Sahagún, Córdoba

Montería

Se cumple el día 11 de paro arrocero y el sector sigue a la espera de la resolución que representaría el ‘salvavidas’ para continuar con la comercialización del cereal en departamentos como Córdoba y Sucre, donde este 24 de julio se reactivó el bloqueo en la Troncal de Occidente, a la altura de La Ye, en Sahagún, por parte del gremio mojanero.

“Nos estamos concentrando nuevamente en La Ye, Sahagún, porque hemos visto que en la mesa de negociación que tenemos desde el lunes, 21 de julio, no vemos nada concreto. Habíamos respetado los acuerdos de suspender y dar vía libre, pero al no haber un acuerdo, estamos cerrando; esto no lo queremos porque queremos, sino porque estamos pidiendo al Gobierno Nacional que nos regule el precio”, dijo uno de los productores de arroz de La Mojana sucreña.

Asimismo, advirtió que “los arroceros de La Mojana estamos perdiendo $1.600.000 por hectárea y es justo que nos regulen el precio”.

El bloqueo en la Troncal de Occidente se extendería hasta las 11:00 a.m., hora en la que, según los acuerdos pactados con el Ministerio de Agricultura, se radicaría la resolución que bridaría garantías a los productores del cereal.

Por su parte, los arroceros de Córdoba no protestan este 24 de julio en las vías del departamento, pero siguen en paro, a la espera de lo que ocurra en Bogotá.