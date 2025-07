La Casa Blanca tachó de ‘fake news’ que Trump supiera que su nombre estaba en caso Epstein

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, habló de ‘fake news’ al valorar las recientes informaciones que aseguran que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado en el mes de mayo de que su nombre aparecía en “múltiples ocasiones” en los archivos del polémico caso contra el pederasta Jeffrey Epstein.

Cheung hizo llegar esa valoración a The Wall Street Journal, CNN y The New York Times después de que estos medios aseguraran que el presidente de Estados Unidos fue informado desde mayo pasado por funcionarios de su Departamento de Justicia de que su nombre aparece en “múltiples ocasiones” en los documentos del caso del magnate acusado de tráfico sexual y pederastia, que falleció en prisión en 2019.

The Wall Street Journal fue el primero de los tres medios en desvelar este jueves (24 de julio), citando a altos funcionarios de la Administración del republicano, que la fiscal general, Pam Bondi, y su número dos, Todd Blanche, comunicaron a Trump que su nombre figuraba en los documentos, junto a los nombres de otras figuras conocidas, durante una “sesión informativa de rutina” en la que éste no era el tema central.

“Esta es otra historia falsa, como la historia anterior de The Wall Street Journal”, dijo Cheung a ese diario, refiriéndose de forma velada a la carta de contenido “obsceno” enviada por Trump a Epstein durante los años en los que eran amigos y que publicó ese diario la semana pasada, cuando el Presidente, que lo negó categóricamente, demandó al rotativo.

Además, Cheung dijo lo siguiente a la CNN: “Esto no es nada más que la continuación de las historias falsas inventadas por los demócratas y los medios liberales, como el ‘escándalo Obama Russiagate’, sobre el que el Presidente Trump tenía razón”, en alusión a las acusaciones del propio Trump y de algunos miembros de su equipo de injerencia electoral contra el expresidente demócrata Barack Obama.

