Quince momentos clave para entender el juicio de Álvaro Uribe

W Radio recopiló los 15 momentos más importantes del histórico juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de ser el presunto determinador del ofrecimiento de supuestos sobornos y apoyos jurídicos a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, entre otros.

Este 28 de julio, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, decidirá si es culpable o inocente.

1.

El 16 de septiembre de 2011 (hace cerca de 14 años), el senador Iván Cepeda entrevistó en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, a quien se convertiría en el testigo clave contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez: el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien habló sobre la creación del Bloque Metro de las AUC en la década de los 90. Señaló que la base militar de esa organización armada era la hacienda Las Guacharacas, que por décadas perteneció a la familia del también exsenador.

Monsalve habló de masacres en el municipio de San Roque y de las supuestas órdenes de Álvaro Uribe.

Así empezó el caso por el que, por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente está a punto de ser declarado inocente o culpable.

Monsalve también habló sobre Santiago Uribe y dijo que el exsenador supuestamente ordenó ejecutar la masacre de San Roque.

#NoticiaW | Durante la reproducción de la entrevista que Juan G. Monsalve concedió al senador Iván Cepeda, este afirmó que el expresidente @AlvaroUribeVel y su hermano, Santiago Uribe, supuestamente hicieron parte del Bloque Metro. “Álvaro Uribe era el que coordinaba lo que era… pic.twitter.com/ulAotiYof2 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 27, 2025

2.

El juicio formalmente inició el jueves 6 de febrero. La fiscal del caso, Marlene Orjuela, calificó de “determinador” al expresidente y habló sobre los “peregrinajes carcelarios” para buscar testigos falsos contra el senador Iván Cepeda.

3.

Juan Guillermo Monsalve fue uno de los primeros testigos de la Fiscalía. En su intervención reconoció que no conoce personalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

#NoticiaW | El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado el "testigo estrella" en el caso contra Álvaro Uribe, aseguró que no conoce personalmente al expresidente (@AlvaroUribeVel). pic.twitter.com/Xd1y2VnSYD — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 27, 2025

4.

El exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, aseguró que el abogado Diego Cadena le habría ofrecido $200 millones para desmentir el testimonio que Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, había dado contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Video https://x.com/WRadioColombia/status/1909282494014271940

5.

Alias ‘Víctor’ mintió en medio del juicio, y así quedó registrado por W Radio.

El exparamilitar fue descubierto mintiendo, como lo demostró el abogado defensor Jaime Granados. La mentira involucra a su exesposa, María Castaño Patiño, condenada por un crimen que no cometió y del cual fue falsamente responsabilizada por alias ‘Víctor’.

#NoticiaW | El exparamilitar Carlos Enrique Vélez acaba de ser descubierto mintiendo en medio del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como lo demostró el abogado defensor Jaime Granados. La mentira involucra a su exesposa, María Castaño Patiño, condenada por un… pic.twitter.com/fMYKoPZCFJ — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 8, 2025

6.

La Fiscalía expuso un audio en el que el exmandatario le manda razón a Juan Guillermo Monsalve sobre el abogado Diego Cadena.

#NoticiaW | Durante el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía expuso un audio en el que el exmandatario le manda razón a Juan Guillermo Monsalve sobre el abogado Diego Cadena → https://t.co/f0tDGZfKsx pic.twitter.com/m8O6ZKfhhj — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 24, 2025

7.

Óscar Monsalve Correa, padre de Juan Guillermo Monsalve —principal testigo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez— aseguró que el senador Iván Cepeda les ofreció asilo en Argentina y les entregó dinero durante tres meses.

#NoticiaW | Óscar Monsalve Correa, padre de Juan Guillermo Monsalve —principal testigo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez— aseguró que el senador Iván Cepeda les ofreció asilo en Argentina y les entregó dinero durante tres meses: “Nos daba $1'200.000 cada mes. Lo hizo por… pic.twitter.com/NFp8puEjOd — W Radio Colombia (@WRadioColombia) May 20, 2025

8.

Así fue como la fiscal Marlene Orjuelapidió que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea condenado por ser el supuesto “determinador” de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.

#NoticiaW | Este es el momento en el que la fiscal Marlene Orjuela pide que el expresidente Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) sea condenado por ser el supuesto "determinador" de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.



Siga en vivo la audiencia:… pic.twitter.com/MIBZWY8N3G — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 24, 2025

9.

El abogado Miguel Ángel del Ríoaseguró que Enrique Pardo Hasche, desde la cárcel, habría presionado a Juan G. Monsalve para favorecer al expresidente Álvaro Uribe, diciéndole que “Uribe es Dios sobre la tierra” y buscando que incriminara al senador Iván Cepeda.

10.

El abogado Reinaldo Villalba aseguró que, desde el 16 de septiembre de 2018, Álvaro Uribe Vélez y su círculo habrían iniciado una “desesperada e intensa estrategia” para reclutar testigos falsos contra Iván Cepeda. Señaló un “peregrinaje carcelario” en busca de exparas afines a sus intereses.

#NoticiaW | El abogado Reinaldo Villalba (@ReynaldVillalba) aseguró que, desde el 16 de septiembre de 2018, Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) y su círculo habrían iniciado una “desesperada e intensa estrategia” para reclutar testigos falsos contra Iván Cepeda… pic.twitter.com/tZg3ARpPyA — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 26, 2025

11.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve “engañó y engatusó” al abogado Diego Cadena. Dijo que todo fue una trampa, que nunca se ofrecieron beneficios y que la fiscal se equivocó.

#JuicioÁlvaroUribe | El expresidente Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) aseguró que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve “engañó y engatusó” al abogado Diego Cadena. Dijo que todo fue una trampa, que nunca se ofrecieron beneficios y que la fiscal se equivocó. pic.twitter.com/Uar7oCtvKI — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 7, 2025

12.

Álvaro Uribe Vélez aseguró que sobre Juan Guillermo Monsalve “nunca mandé siquiera a pedir la retractación, sino la verdad”. También insistió en que fue víctima de una trampa.

#NoticiaW #JuicioÁlvaroUribe | El expresidente Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel), en su último día de alegatos de conclusión, aseguró que sobre Juan Guillermo Monsalve "nunca mandé siquiera a pedir la retractación, sino la verdad". También insistió en que fue víctima de una… pic.twitter.com/zzima2xhmE — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 8, 2025

13.

Carlos Eduardo López, conocido como ‘Caliche’, reiteró que le mintió al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Afirmó que nunca tuvo cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez ni podía ofrecerle garantías a Monsalve para su supuesta retractación: “yo le dije mentiras”.

#NoticiaW | Carlos Eduardo López, conocido como 'Caliche', reiteró que le mintió al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Afirmó que nunca tuvo cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez ni podía ofrecerle garantías a Monsalve para su supuesta retractación: "yo le dije… pic.twitter.com/xzwEwMmpHR — W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 13, 2025

14.

La Fiscalía presentó la carta de retractación que, supuestamente, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalveescribió junto con el abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche, y que entregó a su exesposa Deyanira Gómezpara radicarla ante la Corte Suprema.

#Atención | La @FiscaliaCol presentó la carta de retractación que, supuestamente, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve escribió junto con el abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche, y que entregó a su exesposa Deyanira Gómez para radicarla ante la @CorteSupremaJ. pic.twitter.com/nyswc0LCqX — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 27, 2025

15.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo que en el episodio de “El Tuso Sierra”no se cometió ningún delito: “Aquí no hubo manipulación de testigos, ningún pedido de mentiras ni oferta de beneficios. Le pido, señora juez, que me absuelva”.

Video https://x.com/WRadioColombia/status/1942349933710848488

