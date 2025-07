Corte Suprema abre nueva investigación contra representante César Cristian Gómez del Partido Liberal

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el representante a la Cámara, César Cristian Gómez, del Partido Liberal, por presuntas irregularidades en contratación.

El congresista, quien integra la cámara baja por el departamento del Cauca, es indagado por presuntas anomalías en la suscripción de convenios con una fundación.

Lea también: La historia de por qué el caso Uribe comenzó en la Corte Suprema y terminó ante la juez Heredia

Lo anterior, cuando se desempeñó como alcalde de Popayán entre los años 2016 a 2019. Asimismo, los magistrados indicaron que el representante a la Cámara será procesado por los presuntos delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos.

Este no es el primer proceso que afronta el congresista y ex alcalde de Popayán. En el pasado ha sido investigado en la Corte Suprema por otras presuntas irregularidades derivadas de un supuesto prevaricato al nombrar nueve veces en encargo a un asesor suyo como alcalde encargado aunque no cumplía los requisitos.

Asimismo, le abrieron otra investigación en 2022 por supuestamente interferir ante la Secretaría de Tránsito de Popayán para que no fuera inmovilizado un vehículo, entre otros hechos.