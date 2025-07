UNP reforzaría seguridad de juez que halló culpable de dos delitos al expresidente Álvaro Uribe

Luego de que la juez Sandra Liliana Heredia encontrara al expresidente Álvaro Uribe Vélez, responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció que se reforzaría la seguridad de la funcionaria. Según la entidad, desde el 11 de febrero de 2025 se recibió una solicitud de protección por parte de la Juez 44 Penal del Circuito, quien actualmente es beneficiaria de la entidad.

Según la UNP, la entidad realizó la respectiva valoración del riesgo y, actualmente, “ante una nueva solicitud, se evalúan hechos sobrevinientes junto con la Dirección de Protección de la Policía Nacional, por los cuales podría determinarse el refuerzo de su esquema de seguridad”.

El pronunciamiento de la UNP se da luego de que en medio de la audiencia de lectura de sentido de fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se extendió por más de ocho horas, el presidente Petro pidiera protección para la juez, ya que es deber del gobierno garantizar su protección y la de su familia. “En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”.

Petro, además pidió que simpatizantes o no del expresidente Uribe, “deben respetar esa justicia. Lo demás es la bestialidad. Y Colombia debe ser sabía”.

Según el mandatario, la labor de una parte de la prensa ha sido terrible.

“Presionar a la juez para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez como hacen las mafias (…) Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos”.

También añadió el presidente Petro: “Es la existencia de la justicia fuerte lo que permite salir de la violencia, por tanto, permitan que esa justicia actúe, no la silencien, no la amenacen, porque hunden la sociedad en la violencia (…) este gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas”.

Escuche W radio en vivo aquí: