Dignidad Agropecuaria denunció que hay mecanismo para incumplir acuerdo sobre precios de arroz

La Dignidad Agropecuaria denunció que “por una porción de los adquirientes del arroz paddy verde” se está ejecutando un “mecanismo extraño” con el cual se está eludiendo la resolución y medida que se adoptó en el reciente paro arrocero para regular los precios del arroz verde paddy.

La denuncia realizada señaló que algunos integrantes de la industria molinera del cereal “en lugar de adquirir a los precios de la resolución 000241 el arroz a los productores, generan un contrato de oferta de servicios de secamiento y almacenamiento de arroz paddy verde y/o seco que conlleva al incumplimiento, ya señalado”.

Seguido a esto, el movimiento campesino que fue uno de los principales negociadores ante el Gobierno Nacional en el paro arrocero que finalizó el pasado, 24 de julio, aseguró que lo denunciado está poniendo en una difícil condición a los productores del arroz nuevamente.

Agregó: “Esta actitud pone en muy difícil condición a los productores -en cuanto a la venta de su arroz- ya que, una vez secado, limpio de impurezas y almacenado, no solo les cobran ese proceso sino que, además, les ofrecen una oferta de compra a precios de arroz paddy seco -que no está definido ni regulado y que se regirá por la oferta y demanda -que en realidad no existe por la presencia de un monopsonio en el mercado- llevando, nuevamente, a los productores a vender el paddy seco a precios por debajo de los precios que ganaron y acordaron con el Ministerio de Agricultura”.

Finalmente, la Dignidad Agropecuaria hizo un llamado a los actores de la industria molinera que no quieren presuntamente acogerse a la resolución de regulación de precios del arroz verde paddy para que respeten el acuerdo logrado en el pasado paro.

Se debe decir, que el movimiento campesino no señaló con nombres o exactitud quienes están incumpliendo la medida.