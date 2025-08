“No es fácil ser arquera, un día eres héroe y al otro día eres villana”: Katerine Tapia

Katerine Tapia fue una de las piezas más importantes de la Selección Colombia en toda la Copa América y reconoció el esfuerzo del equipo: “Es una satisfacción enorme, no solo yo, el equipo se entregó por completo todo el torneo. Teníamos la convicción de traer la Copa a casa y por ahí se nos escapa. Vamos a trabajar para la eliminatoria y para los Juegos Olímpicos”.

Una final más perdida contra Brasil y las críticas no se hicieron esperar, “todo esto lo cogemos para trascender, eso es lo más importante, la selección es alegría, es unión y es familia”, dijo la golera de Palmeiras.

Tapia se perdió el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023 debido a una lesión de ligamentos cruzados, el presente la recompensó: “Es la lucha a todo el esfuerzo, todas las cosas que pasé. Dejar las cosas en manos de Dios, trabajé mucho para estar aquí y brindarle lo mejor a la Selección. No es fácil ser arquera, un día eres héroe y al otro día eres villana. No hay que dejar que creer, y menos en los sueños y por qué se cumplen”.

En los cobros de penal para obtener el título, Tapia logró atajarle penal a Marta, una de las jugadoras más históricas no solo de Brasil sino del mundo, al finalizar el compromiso, la 10 de Brasil le dedicó unas palabras. " Se me acercó y para mí es un honor que alguien como ella, una leyenda del fútbol femenino, lo haga. Me preguntó si la había estudiado y la verdad que sí. Me dijo que la Selección venía en crecimiento y que no dejáramos de creer, que estamos para competir a nivel mundial".