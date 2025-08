“Mi hijo se fue a Ucrania y está desaparecido” dice una madre cucuteña

Cúcuta

Desesperada, así se encuentra Cristina Sarmiento, madre de Yeison Stiven Villamizar Sarmiento, un joven cucuteño que viajó a prestar el servicio militar en Ucrania y lleva varios días desaparecido.

“Mi hijo se fue de Cúcuta el 1 de julio a Bogotá, el 4 de julio partió a Ucrania. Hace 11 días se fue a misión y desde entonces no he vuelto a tener razón de él. Solo me decían que él estaba bien y que estaba en misión. Pero, hace dos días me llamaron para decirme que mi hijo está desaparecido, que no se sabe nada de él, que no lo encuentra y esta es la fecha que no me dan razón”, dijo la madre.

Asegura que su hijo viajó junto a un conocido y un primo y son estas personas las que le informaron que Yeison se encontraba desaparecido.

“Solo me dicen que no lo han encontrado y así me tienen, no sé nada de mi hijo, estoy desesperada. Al otro muchacho con el que se fue mi hijo no le llegan los mensajes. El celular de mi hijo aparece como si lo existiera o lo tuviera apagado”.

Aseguró que hoy martes 5 de agosto, conocidos de ella en Bogotá, irán hasta la cancillería para solicitar información. “Él allá no aparece con el nombre, allá les colocan un alias y yo les di los datos a ellos para que me ayuden a buscar información”.

Las promesas de un “buen pago”, habría sido la motivación de este hombre para dirigirse a Ucrania. “Yo le insistí que no se fuera, pero él no me hizo caso”, dijo la angustiada madre.