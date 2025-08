“No elijo ni participo en esa elección”, Gobernadora del Valle sobre nombramiento de contralor

Alejandro: qué bueno que estés preocupado por ejercer control; ojalá no lo hicieras rompiendo el principio de buena fe de un centro educativo y recordando que yo soy gobernadora y no elijo ni participo en esa elección.



Hablando de control ¿todo bien en el Pacto, le has puesto la… https://t.co/7yeiKinGvy