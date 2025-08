¿Los ronquidos son una señal de alerta? Especialista entregó detalles

La Otorrinolaringóloga especialista en rinoplastia, cirugía facial y rinosinusología estuvo este miércoles, 6 de agosto, en los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre los ronquidos.

Los ronquidos se pueden ocasionar por la mala posición, cansancio o licor y no ser preocupantes cuando no son una situación recurrente, si lo son, la especialista enfatiza en que son señales de alarma y no son normales, pudiendo ser causados por una causa estructural como un tabique desviado o una estrechez en la vía respiratoria.

Otras de las causas pueden ser la rinitis o el reflujo, este al causar una inflamación en el esófago generando tos o incomodidad, lo cual termina generando el estrechamiento en las vías respiratorias.

Mencionó que el 50% de las personas que roncan hacen apnea y que el 40% son hombres.

¿Cuál es la mejor posición para dormir y no roncar?

La otorrinolaringóloga no recomienda las posiciones boca arriba o abajo, pues esto contribuye a que las vías se estrechen, lo que sigue contribuyendo al ronquido y la apnea, por esto recomienda que la posición sea aquella en la que el cuello no esté estirado.

Por esto explica que los pacientes que roncan utilizan una almohada ergonómica o rollo cervical, el cual ayuda a una mejor postura al dormir.

No es normal que un niño ronque

Así como es una señal de alarma para adultos, lo es aún más para los niños, la doctora menciona que 1 de cada 6 niños que roncan tienen apnea del sueño y que esto puede estar relacionado con los niños hiperactivos diagnosticados con déficit de atención y tdah, en donde si presentan mal genio, falta de atención y dificultades en el colegio; al reducir los ronquidos y generan un alivio los síntomas de esto pueden disminuir explicó la especialista.

¿Se puede corregir de forma permanente?

Según Viloria, sí, existen procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos dependiendo de cuál sea su diagnóstico que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Remarcó que es importante hablarle a los pacientes sobre las consecuencias del ronquido como la hipertensión, arritmias y en casos extremos la muerte súbita.

Escuche la entrevista completa aquí:

