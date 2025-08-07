“Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa”: presidente Petro

Durante la conmemoración de este 7 de agosto, por la Batalla de Boyacá, en Leticia, el presidente Gustavo Petro leyó una declaratoria oficial sobre la posición de Colombia frente a la disputa con Perú por la isla Santa Rosa, en el río Amazonas.

En la declaratoria de seis puntos arrancó diciendo que “la isla Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el río Amazonas (...) no ha sido asignada a ninguno de los dos Estados”, ni a Colombia ni a Perú.

“Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada Isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, dijo textualmente sobre el tercer punto del documento, que leyó en medio de la conmemoración.

Ahora, de otro lado, reiteró el beneplácito al gobierno de Perú “para participar en la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, que se realizará los días 11 y 12 de septiembre de 2025 en la ciudad de Lima”.

Estos son los 6 puntos de la declaratoria:

1. La denominada Isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, no ha sido asignada a ninguno de los dos Estados.

2. La ley mediante la cual se crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto constituye un acto unilateral del Perú, que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales, al incorporar una isla no asignada y establecer un límite internacional entre ambos Estados. Esto viola el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno.

3. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada Isla de Santa Rosa, ni reconoce a las autoridades de facto impuestas en dicha zona.

4. El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada Isla de Santa Rosa es inaceptable y constituye una violación al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas, contemplado en el Acta Adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, especialmente en su Artículo 12.

5. Colombia reitera su disposición para reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, con el fin de impulsar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

6. Colombia recibe con beneplácito la invitación del Gobierno del Perú para participar en la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, que se realizará los días 11 y 12 de septiembre de 2025 en la ciudad de Lima.

