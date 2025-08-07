Formulan cargos al exalcalde de Marulanda, Caldas, por irregularidades en el uso de una ambulancia

Manizales

La Procuraduría General de la Nación, formuló cargos al exalcalde de Marulanda, Caldas, por presuntas irregularidades en uso de ambulancia. Al parecer, Juan David Grajales Marulanda, incurrió en peculado por uso indebido y falsedad ideológica en documento.

El ente de control profirió pliego de cargos al ex mandatario municipal por presuntas irregularidades en la destinación y uso de la ambulancia asignada a la alcaldía.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Manizales señaló que el entonces mandatario, al parecer, incurrió en peculado por uso indebido y falsedad ideológica en documento al emitir una respuesta oficial a una petición de información en la que habría hecho constar que la ambulancia propiedad del municipio no había sido alquilada, prestada o vendida, y que su apariencia externa era la que se apreciaba en unas fotografías que relacionó.

“En un segundo cargo formulado, el ente de control indicó que supuestamente el disciplinable procuró darle cauce legal al procedimiento de lo que llamó “chatarrización” del vehículo después de su posible uso indebido durante 18 meses y, solo en ese momento, acudir a un mecanismo idóneo para la disposición jurídica del mismo.”, dice la Procuraduría

“Yo creo que entre el alcalde y ese personaje el concejal fueron los que los que hicieron esa negociación. Sí, claro, porque el concejal en su momento, pues era dueño de la de una carnicería y era donde traían todos los insumos cárnicos llevaban traían y todo y lo movían para todos lados esa camioneta que debía ser utilizada como ambulancia”, comentó un habitante del municipio.

Para la entidad, con su posible comportamiento Grajales Marulanda habría vulnerado en ambos casos el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que de manera provisional calificó su aparente conducta como faltas disciplinarias gravísimas cometidas a título de dolo.