Policía Metropolitana de Montería rindió un homenaje a la arquera loriquera Luz Katherine Tapia

Montería

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Metropolitana de Montería rindió un emotivo homenaje a Luz Katherine Tapia Ramírez, actual arquera de la Selección Colombia femenina y destacada exintegrante de la institución.

“Luz Katherine, oriunda del corregimiento Las Flores del municipio de Lorica, ingresó a la Policía Nacional en el año 2014 como patrullera. Desde entonces, se destacó por su disciplina, compromiso y valentía al servicio del orden público. Fue precisamente en la institución donde encontró el respaldo necesario para desarrollar su talento deportivo, llegando a convertirse en una de los principales referentes del arco del Atlético Nacional”, se informó por parte de la Policía.

“En 2022, tras nueve años de portar con orgullo el uniforme policial, tomó la difícil decisión de retirarse de la institución para continuar su carrera profesional en el fútbol. Actualmente, forma parte del club Palmeiras de Brasil y ha sido reconocida como la mejor arquera de la Copa América Femenina 2025”, agregó la fuerza pública.

Durante la ceremonia realizada en las instalaciones del escuadrón UNDMO N°23, en el municipio de Cereté, Tapia revivió momentos significativos de su carrera policial, “portó nuevamente los elementos de protección, abordó una tanqueta y participó simbólicamente en una formación de intervención. Además, recibió como muestra de aprecio y admiración la bandera de Colombia y la moneda insignia del escuadrón UNDMO”.

Finalmente, las autoridades destacaron que la historia de Katherine Tapia inspira a cientos de uniformados y colombianos, para que luchen por sus sueños con disciplina y perseverancia.

Kathe Tapia. Foto: Policía. Ampliar

Escuche W Radio en vivo aquí: