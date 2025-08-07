¿Se pagan impuestos por una herencia en Colombia? Es del 20% en estos casos

En Colombia, recibir una herencia o un legado puede parecer una ganancia inesperada, pero está sujeto a ciertas obligaciones fiscales que el beneficiario debe cumplir. El artículo 1011 del Código Civil regula los impuestos aplicables a quienes reciben una herencia o un legado, los cuales se clasifican dentro de las transferencias patrimoniales.

A través del testamento, una persona llamada testador, establece cómo desea que se administren sus bienes después de su muerte.

En Colombia, el Código Civil en su artículo 1055 define el testamento como un acto ”más o menos solemne, en el que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva”.

¿Se paga impuesto por una herencia en Colombia?

En primer lugar, con base en el artículo 302 del Estatuto Tributario, señala que “Se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sometidos a este impuesto, las provenientes de herencias, legados, donaciones, o cualquier otro acto jurídico celebrado inter vivos a título gratuito, y lo percibido como porción conyugal".

Con base en esto, el artículo 303 del Estatuto Tributario señala que ”El valor de los bienes y derechos que se tendrá en cuenta para efectos de determinar la base gravable del impuesto a las ganancias ocasionales a las que se refiere el artículo 302 de este Estatuto será el valor que tengan dichos bienes y derechos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la liquidación de la sucesión o del perfeccionamiento del acto de donación o del acto jurídico inter vivos celebrado a título gratuito, según el caso”.

Tenga en cuenta, si es heredero, su tarifa de impuesto es del 15 % y si heredo por voluntad del causante, pero no aplicaba según la ley será del 20%.

