Anciano sin hijos le hereda su empresa a su empleada más leal

El comerciante Juan Moreyra de la ciudad de Moldes, en Córdoba, Argentina, tiene 80 años y hace 64 fundó su empresa de neumáticos “Gomas Moreyra”. Por su actual estado de salud, el hombre no puede encargarse en totalidad de su negocio, pero a su lado por 40 años ha estado trabajando Deolinda, su empleada más leal y a quien considera como su hija.

Moreyra es un hombre casado que enviudó hace poco y aunque tuvo un feliz matrimonio junto a su esposa no pudieron tener hijos. Pese a esta circunstancia, el anciano afirma que se ha ganado una hija que, aunque no lleva su sangre, cuidará de su negocio con el cariño que merece.

Cuando tenía tan solo 12 años, Deolinda llegó a las puertas de su negocio solicitándole trabajo para poder ayudar en su casa, ya que su familia era muy humilde.

“Soy de una familia muy humilde, de muchos hermanos. No podíamos estudiar, así que me mandaron a trabajar. Cuando me preguntaron qué sabía hacer, les dije que, de todo, pero en realidad no sabía hacer casi nada. Así que todo lo que sé y quien soy se los debo a ellos”, dijo la mujer al medio argentino LV16, donde agradeció a su padre de crianza por la gran noticia.

Con el matrimonio creó un vínculo inseparable, se transformaron en su segunda familia. Gracia a la pareja, Deolinda tuvo las primeras vacaciones de su vida y hasta su fiesta de quinceañera. Cuando ella decidió iniciar su propio hogar, Moreyra fue el padrino de su matrimonio.

Juan contó que antes de que su esposa falleciera, él le comentó esta propuesta, y ella sin dudarlo, aceptó.