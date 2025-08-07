Vuelta a Colombia no cuenta con un concepto favorable para su desarrollo: Sec. de Movilidad de Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que, hasta la fecha, la Etapa 10 de la Vuelta a Colombia y que está programada para el próximo domingo 10 de agosto no tiene un concepto positivo de la Administración Distrital.

“Aún no cuenta con concepto favorable debido a que la documentación presentada por el organizador no cumple con los requerimientos, entre otras cosas porque no hay articulación de medidas de mitigación con otros eventos a desarrollarse en el sector el mismo día”, aseguraron desde la Secretaría.

Además, añadieron que, “no hay coordinación con @TransMilenio ni con empresas de transporte entre Bogotá y Cundinamarca y no presenta la propuesta de señalización que informe a los usuarios de las vías afectadas como lo indica la ley 769 de 2002 en los artículos 99, 100 y 101”.

Así las cosas, la Vuelta a Colombia no cuenta con la resolución de autorización que debe ser emitida por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Gobierno en el SUGA.