Delventto: el exclusivo proyecto en Santa Marta, a solo 200 metros del mar y con alta rentabilidad

El proyecto Delventto ha marcado un hito en la ciudad de Santa Marta; pues, con la fase final en construcción y el 95% de unidades vendidas, este resort confirma su éxito, debido a su ubicación estratégica a solo 200 metros de la playa en la zona de Pozos Colorados, más exactamente en Cabo Tortuga, la zona más exclusiva de la ciudad.

Por ese motivo, aquí le contamos sobre las zonas sociales y servicios que los residentes e inversionistas podrán disfrutar, así como diferentes características del proyecto.

Amenidades que se podrán disfrutar en Delventto

Este proyecto cuenta con vistas panorámicas al mar y ofrece experiencias únicas, con piscinas, rooftop, un parque acuático para niños, gimnasio, cancha de squash, salón social y coworking, entre otros espacios pensados para el bienestar y la recreación.

A su vez, su diseño contemporáneo y acabados de alto nivel refuerzan la propuesta de valor para residentes e inversionistas.

¿Qué inmuebles hay disponibles?

De acuerdo con lo indicado por el proyecto, aún hay oportunidad de invertir en este ícono inmobiliario. Las últimas unidades se encuentran con áreas desde 32 m² hasta 90 m², que combinan comodidad, vista al mar y un precio por metro cuadrado altamente competitivo. Asimismo, en una ciudad con creciente valorización y proyección turística, Delventto es sinónimo de rentabilidad y estilo de vida de calidad para los diferentes gustos.

