El defensor Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca Juniors

El central argentino Marcos Rojo rescindió este jueves (7 de agosto) su contrato con Boca Juniors a falta de cinco meses y quedó en libertad para negociar con otro club, probablemente del país, informaron este jueves el jugador de 35 años y el club ‘xeneize’.

Al igual que Cristian Lema y Marcelo Saracchi, el club azul y oro había incluido al defensor en una lista de prescindibles.

El ex jugador de Estudiantes de La Plata ha sido contactado para volver, informaron medios locales.

Rojo ya no hacía parte de los entrenamientos regulares de la plantilla principal que dirige Miguel Ángel Russo. El 1 de febrero de 2021, el defensor central llegó a Boca procedente del Manchester United.

En Boca Juniors jugó 118 partidos oficiales a lo largo de cuatro temporadas y anotó 9 goles. Se convirtió en referente del vestuario hasta vestir la cinta de capitán, y se coronó campeón de la Copa Argentina en 2021, la Copa de la Liga y Liga Profesional en 2022, y la Supercopa Argentina en 2023.

