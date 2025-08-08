Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 08 de agosto de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco hicieron la previa del encuentro entre Millonarios y Deportivo Cali.

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 08 de agosto de 2025

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 08 de agosto de 2025

01:36:52

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hernán Peláez y Martín de Francisco. Foto: W Radio.

Escuche el audio completo aquí:

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 08 de agosto de 2025

01:36:52

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad