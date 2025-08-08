Internacional

La Cancillería brasileña convocó al encargado de negocios de la embajada estadounidense

La cancillería brasileña convocó al encargado de negocios de la embajada estadounidense en el país para que explique un mensaje divulgado por esa legación, en el que hace nuevas amenazas al Tribunal Supremo, instancia en la que se juzga al expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.

Brasil y Estados Unidos. Foto: Getty Images

Brasil y Estados Unidos. Foto: Getty Images / Oleksii Liskonih

Fuentes oficiales dijeron a EFE que Gabriel Escobar, responsable de la legación diplomática en ausencia de un embajador, fue citado después de que, este jueves 7 de agosto, esa embajada publicara un mensaje en las redes sociales con amenazas a la máxima corte brasileña.

El mensaje afirmó que los “aliados” del juez Alexandre de Moraes, instructor del juicio a Bolsonaro, “están avisados” para que no apoyen al magistrado, quien ya ha sido objeto de sanciones por parte del Gobierno de Donald Trump.

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad