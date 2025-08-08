La Cancillería brasileña convocó al encargado de negocios de la embajada estadounidense

Fuentes oficiales dijeron a EFE que Gabriel Escobar, responsable de la legación diplomática en ausencia de un embajador, fue citado después de que, este jueves 7 de agosto, esa embajada publicara un mensaje en las redes sociales con amenazas a la máxima corte brasileña.

El mensaje afirmó que los “aliados” del juez Alexandre de Moraes, instructor del juicio a Bolsonaro, “están avisados” para que no apoyen al magistrado, quien ya ha sido objeto de sanciones por parte del Gobierno de Donald Trump.