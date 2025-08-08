Murió Eugenio Baena, ícono del periodismo deportivo colombiano

Hay luto en el periodismo tras conocerse la muerte del reconocido periodista deportivo Eugenio Baena Calvo, a sus 71 años, en la clínica Neurodinamia en Cartagena, donde se encontraba hace varios días tras sufrir problemas cardíacos.

El periodista, que por años hizo parte de Caracol Radio y era destacado por su manejo periodístico en los deportes como el béisbol y el boxeo, se encontraba bajo observación médica luego de ser intervenido quirúrgicamente con un cateterismo para despejar dos arterias.

A través de X, la Alcaldía de Cartagena lamentó su fallecimiento.

“Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del señor alcalde, Dumek Turbay Paz, lamentamos la sensible pérdida de Eugenio Baena Calvo, ícono de la radio y del periodismo deportivo de nuestro país. Nuestras más sentidas condolencias a toda su familia y, en especial, a su amada ‘Chechy (Baena)’, la niña de sus ojos, múltiple campeona mundial del patinaje”, escribieron.

La noticia ha causado consternación y sus amigos más cercanos han enviado mensajes de solidaridad, destacándolo por su voz inconfundible y su pasión al momento de narrar.