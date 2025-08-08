Nairo Quintana se retira de la Vuelta a Burgos tras caída en la tercera etapa

Nairo Quintana durante su participación en la Vuelta a Burgos / Twitter: @Movistar_Team.

Se está corriendo la Vuelta a Burgos con siete ciclistas colombianos en la competencia. Tras la etapa 3 que se disputó el pasado 7 de agosto, Nairo Quintana sufrió una caída que le impidió presentarse en la salida de la jornada que contemplaba un recorrido entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra.

En la clasificación general, el oriundo de Boyacá se ubicaba en la casilla 69.

A espera del parte médico oficial del equipo, se esperan noticias del referente colombiano, ya que tras la baja del líder Enric Mas por una tromboflebitis, pues Quintana pasaría a ser el líder del Movistar Team para la Vuelta a España que comenzará el próximo 23 de agosto.