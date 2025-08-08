Panam Sports aprobó la inclusión del bowling y el ráquetbol para Juegos de Lima 2027

Panam Sports aprueba la inclusión del bowling y el ráquetbol para Juegos de Lima 2027. Foto: Getty Images.

La LXIII Asamblea General de la organización Panam Sports, reunida en la ciudad paraguaya de Luque, aprobó este jueves (7 de agosto) la inclusión del bowling y el ráquetbol como nuevos deportes en el programa de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

De esta forma, el número de especialidades para el certamen subirá a 38, informó Neven Ilic, presidente de la Organización Deportiva Panamericana, que agrupa a 41 países.

“A solicitud de muchos Comités Olímpicos Nacionales y por lo que representan estos deportes en nuestro continente, es que el Comité Ejecutivo de Panam Sports, y con la aprobación de la Asamblea General, hemos decido incluir el bowling y el ráquetbol en el programa deportivo de Lima 2027”, señaló Ilic, según un comunicado de la organización.

La institución agregó que “tanto el bowling como el ráquetbol estarían participando juntos en el programa por quinta vez consecutiva desde los Juegos de Guadalajara en 2011”.

La Asamblea General de Panam Sports, que durará dos días, examinará también las candidaturas de Asunción y de las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Niterói para organizar los Juegos Panamericanos de 2031.

Ilic y el jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, inauguraron la Asamblea reunida en la ciudad de Luque a propósito de la celebración desde el sábado de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025.

Peña, quien dio un discurso de bienvenida, destacó que su país quiere ganar la candidatura para organizar los Panamericanos de mayores de 2031.

