Presidente Petro anunció que se levantó el paro minero en Boyacá
El presidente Gustavo Petro aseguró en la noche de este 7 de agosto, a través de su cuenta de X, que se ha levantado el paro minero en Boyacá.
En la noche de este jueves, 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro anunció que se levantó el paro minero en Boyacá.
“Levantado el paro minero en Boyacá. Acordamos la transición energética para la pequeña minería del carbón en Boyacá”, dijo.
Cabe recordar que el paro se debía a las pérdidas económicas que han tenido en el último año los mineros, que aseguran han sido muy grandes por la falta de pago por parte de algunas entidades públicas a las que les han vendido el carbón.
Le puede interesar
Por su lado, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, dio más detalles sobre el acuerdo:
“Los compromisos alcanzados incluyen garantizar que no se imponga IVA ni nuevos gravámenes a pequeños productores de carbón, establecer acuerdos de pago para pequeños mineros que adeuden saldos de renta anticipada, revisar la metodología de cálculo de regalías, conformar mesas técnicas para el seguimiento a trámites ante la Agencia Nacional de Minería e iniciar una estrategia para abrir nuevos mercados internacionales”, dijo.
Adicionalmente, desde la cuenta de X del mismo Ministerio de Minas y Energía se confirmó la información.
“Gracias a la voluntad de todas las partes, tras las negociaciones hemos logrado llegar a acuerdos que permitirán la normalidad en el departamento de Boyacá y propuestas a largo plazo para el territorio", dijeron.
En la mesa de diálogo estuvieron representantes del gremio del carbón de Boyacá; el gobernador de ese departamento, Carlos Amaya, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Así mismo, el ministro Palma dijo: “uno a uno, el Gobierno respondió el petitorio de los mineros de Boyacá y Cundinamarca. Con honestidad y diálogo sincero hablamos de transición socio económica y protección al trabajo de la pequeña minería. Como lo ha orientado nuestro presidente".
Esto dijo el presidente Gustavo Petro:
Esto dijo el Ministerio de Minas y Energía:
Esto dijo Edwin Palma, ministro de Minas y Energía:
Esto dijo Germán Ricardo Camacho, alcalde de Paipa.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles