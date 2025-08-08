Presidente Petro anunció que se levantó el paro minero en Boyacá

En la noche de este jueves, 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro anunció que se levantó el paro minero en Boyacá .

“Levantado el paro minero en Boyacá. Acordamos la transición energética para la pequeña minería del carbón en Boyacá”, dijo.

Cabe recordar que el paro se debía a las pérdidas económicas que han tenido en el último año los mineros, que aseguran han sido muy grandes por la falta de pago por parte de algunas entidades públicas a las que les han vendido el carbón.

Por su lado, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, dio más detalles sobre el acuerdo:

“Los compromisos alcanzados incluyen garantizar que no se imponga IVA ni nuevos gravámenes a pequeños productores de carbón, establecer acuerdos de pago para pequeños mineros que adeuden saldos de renta anticipada, revisar la metodología de cálculo de regalías, conformar mesas técnicas para el seguimiento a trámites ante la Agencia Nacional de Minería e iniciar una estrategia para abrir nuevos mercados internacionales”, dijo.

Adicionalmente, desde la cuenta de X del mismo Ministerio de Minas y Energía se confirmó la información.

“Gracias a la voluntad de todas las partes, tras las negociaciones hemos logrado llegar a acuerdos que permitirán la normalidad en el departamento de Boyacá y propuestas a largo plazo para el territorio", dijeron.

En la mesa de diálogo estuvieron representantes del gremio del carbón de Boyacá; el gobernador de ese departamento, Carlos Amaya, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Así mismo, el ministro Palma dijo: “uno a uno, el Gobierno respondió el petitorio de los mineros de Boyacá y Cundinamarca. Con honestidad y diálogo sincero hablamos de transición socio económica y protección al trabajo de la pequeña minería. Como lo ha orientado nuestro presidente".

