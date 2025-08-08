Cundinamarca activa PMU por bloqueos mineros que provocan escasez de alimentos y crisis sanitaria

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, desarrolló un Puesto de Mando Unificado para evaluar las condiciones de orden público y seguridad en el marco de los bloqueos que se presentan en vías nacionales y departamentales por parte del sector minero.

En Cundinamarca hay cinco bloqueos activos, localizados en los municipios de: Lenguazaque, Villapinzón, Tausa, Ubaté y Guachetá.

“Escuchamos a los alcaldes de los municipios de la provincia y la fuerza pública ha rendido informes acerca de las condiciones en las cuales se desarrollan estas protestas”, dijo Rey.

Así las cosas, y según lo expuesto por el mandatario departamental, “empiezan a escasear los alimentos y se presenta especulación en los precios de estos. Igualmente, se reporta escasez de combustible. El sector lechero alerta una grave afectación y pérdida de miles de litros de leche por las restricciones de movilidad. De igual manera, otras cadenas agropecuarias, como la papa, se han visto gravemente afectadas”.

Sumado a esto, Rey confirmó que los bloqueos no han permitido, “hasta el momento, el paso de rutas escolares ni de docentes para cumplir con sus jornadas educativas, así como tampoco el transporte de suministros para el Programa de Alimentación Escolar. También, se han visto afectados adultos mayores que no han podido asistir a sus citas médicas debido a las restricciones de paso”.

Además, los municipios afectados reportan el inicio de una crisis sanitaria, producto de los residuos sólidos y orgánicos que no han podido ser llevados a sus sitios de disposición final. “Le hemos pedido a los once municipios que mantengan activos sus PMU. Así mismo que, a través de las vías del diálogo, puedan concertar la aplicación de corredores humanitarios que garanticen la reducción de los impactos ya mencionados”.

De igual forma, hay reportes de hechos violentos y de afectación al patrimonio ocasionados por algunos manifestantes. Estos han sido puestos en conocimiento de las autoridades y están siendo investigados por la Fiscalía.

Protegemos el derecho a la manifestación pública y pacífica, pero también defendemos la no vulneración de los derechos fundamentales de quienes no hacen parte de la protesta.