Gobierno insiste en proteger el Páramo del Cocuy sin afectar a campesinos: paro en Boyacá continúa

El paro campesino en Boyacá, que ha generado bloqueos y protestas en varios municipios, aún no se levanta pese a los avances logrados en la Mesa de Diálogo entre representantes del Gobierno Nacional y líderes de la Alta Ladera del departamento.

El principal punto de tensión es la solicitud de derogar resoluciones que actualmente restringen actividades en el Parque Nacional Natural El Cocuy y en su zona de influencia.

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez-Torres, aseguró que el Gobierno no revocará “de un plumazo” los instrumentos jurídicos que protegen el páramo. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), reiteró que no se desprotegerá este ecosistema y que tampoco se permitirá la minería, pese a que hoy existen siete títulos mineros superpuestos en la zona.

Le puede interesar Paro minero Boyacá y Cundinamarca: Policía confirma 11 puntos de bloqueo en las vías

“Nuestro compromiso es actuar en derecho y respetar el debido proceso en la protección de los páramos y la garantía de los derechos de miles de familias productoras de alimentos”, escribió Vélez.

Entre los acuerdos alcanzados con los campesinos está el reconocimiento de que es posible una convivencia entre la conservación ambiental y la producción agrícola campesina.

Sin embargo, las comunidades insisten en que las resoluciones vigentes limitan sus actividades tradicionales y piden su derogación como condición para levantar la movilización.

El Gobierno ha respondido que estas normas son clave para el cuidado del ecosistema y que cualquier modificación debe hacerse en el marco del debido proceso, sin comprometer la integridad del páramo ni habilitar actividades extractivas.

La discusión sobre el futuro del Páramo del Cocuy se mantiene abierta. Mientras tanto, las autoridades han hecho un llamado a mantener los canales de diálogo y evitar acciones que profundicen la crisis en el territorio.

Esto dijo Irene Vélez, ministra (e) de Ambiente: