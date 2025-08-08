Radican estudio de impacto ambiental de la Autopista Norte de Bogotá ante la ANLA

Bogotá

El secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Moyano Silva confirmó que el pasado 4 de agosto, la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S. radicó ante Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el estudio de impacto ambiental atendiendo los requerimientos de información adicional solicitados por dicha agencia y las observaciones del Ministerio de Ambiente.

“Confiamos en el avance del proceso y reiteramos nuestra disposición para que Bogotá y la región se pongan al día con sus necesidades de infraestructura”, dijo Silva.

Con esta radicación se retoma el proceso de evaluación de la licencia ambiental. “Este avance refleja el trabajo técnico articulado de las entidades de la Alcaldía de Bogotá, asegurando la armonización del proyecto con el POT y la normativa ambiental”.

Entretanto, el alcalde Carlos Fernando Galán insistió en que Bogotá necesita con urgencia la obra sobre la Autopista por eso espera que los cambios administrativos en la ANLA no afecten el desarrollo y análisis de esta obra.