Reportan incendio en la histórica mezquita-catedral de Córdoba, España
Famosa por sus arcos y columnas musulmanas, la mezquita de Córdoba comenzó a ser construida en el siglo VIII en el sitio de una basílica cristiana bajo el emirato de Abderramán I.
Un incendio asoló este viernes 8 de agosto la famosa mezquita-catedral de Córdoba, en el sur de España, un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y visitado por más de dos millones de personas en 2024, según informaron los bomberos a la AFP.
Los servicios de emergencia no pudieron dar más detalles sobre el incendio, señalando que habían desplegado a todo su personal en el lugar. Los vídeos difundidos en las redes sociales mostraban llamas y humo saliendo de los altos muros de este monumento emblemático de la presencia musulmana en España.
Lea también:
Según el diario ABC, una máquina de limpieza habría provocado el fuego al incendiarse alrededor de las 9:00 de la noche.
La AFP se puso en contacto en varias ocasiones con el ayuntamiento de Córdoba, pero no obtuvo respuesta.
Famosa por sus arcos y columnas musulmanas, la mezquita de Córdoba comenzó a ser construida en el siglo VIII en el sitio de una basílica cristiana bajo el emirato de Abderramán I, y fue ampliada en varias fases a lo largo de cuatro siglos.
Tras la conquista cristiana en 1236, se consagró como catedral y se añadieron elementos arquitectónicos propios de este estilo, respetando muchos detalles musulmanes del templo, a diferencia de lo que ocurrió en muchas otras mezquitas de España, sobre cuyas ruinas se erigieron templos cristianos.
Escuche W radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles