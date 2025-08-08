Confirman condena de 60 años de prisión contra causantes de incendio en la Registraduría de Gamarra

El Tribunal Superior de Valledupar confirmó en un fallo de segunda instancia la condena de 60 años de prisión contra Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado, por su responsabilidad en el incendio estructural que se presentó en la sede de la Registraduría de Gamarra (Cesar), donde murió una funcionaria y seis más resultaron heridas, en hechos ocurridos el 28 de octubre de 2023.

Los sentenciados fueron hallados responsables de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas e incendio.

La Fiscalía General de la Nación logró probar en el juicio que los condenados participaron del ataque violento de un grupo de ciudadanos que ingresó en medio de golpes a la sede de la Registraduría, incendió la estructura y causó el desenlace violento, en medio de las elecciones regionales que se desarrollaban en esa región y en todo el país.

“Las pruebas aportadas por una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial dan cuenta de que, en medio de una manifestación por una decisión electoral que afectaba los intereses políticos de un candidato específico, varias personas entraron abruptamente a la Registraduría de Gamarra, donde se encontraban varios funcionarios trabajando, y le prendieron fuego. Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, ocultaron y trasladaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Por su parte, William Castro Torrado y otros dos hombres recibieron el combustible, que fue rociado y usado para incendiar el inmueble”, explicó la Fiscalía.

Con esta decisión queda en firme la sentencia adoptada por una juez penal especializada de Valledupar (Cesar) que declaró responsables a estas tres personas del violento ataque.

Escuche W Radio en vivo: