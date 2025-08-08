Todo listo para las Fiestas de la Cosecha en Pereira, del 15 al 31 de agosto

Con una agenda vibrante y gratuita, Pereira se alista para celebrar las Fiestas de la Cosecha 2025, una festividad muy importante en materia cultural, turística y económica. Del 15 al 31 de agosto, la Perla del Otún conmemora sus 162 años de vida político-administrativa con una programación interesante.

Durante el lanzamiento oficial, el alcalde Mauricio Salazar, destacó la calidad de los eventos y la nómina artística, invitando a las familias pereiranas y visitantes a disfrutar de esta fiesta que enaltece el orgullo de ser pereirano.

Más de 135 actividades entre conciertos, muestras gastronómicas, eventos deportivos, exposiciones culturales y encuentros artísticos, están programadas para distintos públicos.

Artistas de talla internacional como Arcángel, Silvestre Dangond, Jorge Celedón, Eddy Herrera, Calibre 50, Jerry Rivera, Sergio Vargas, Grupo Galé y Alkolyrikoz, junto a talentos locales y nacionales, estarán en tarima en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, en barrios y comunas de la ciudad y en el estadio Hernán Ramírez Villegas, donde se realizará el súper concierto de cierre.

Uno de los momentos más esperados será el Carnaval de la Cosecha, el sábado 16 de agosto, que en su segunda edición contará con delegaciones de los carnavales más importantes del país y, por primera vez, con la participación internacional del Carnaval de Río de Janeiro, Brasil, lo que le da un aire global al desfile de alegría, folclor y color.

Economía y turismo

Las Fiestas de la Cosecha no solo celebran la identidad pereirana, sino que se han consolidado como una estrategia de desarrollo económico y turístico.

En 2024, Pereira logró una derrama económica de 64.605 millones de pesos, atrajo a más de 230.000 asistentes a los eventos y registró una ocupación hotelera del 78 %. Además, el Aeropuerto Internacional Matecaña reportó un incremento del 37 % en el ingreso de pasajeros, con más de 61.000 visitantes, lo que reflejó el auge turístico de la ciudad.

Para este 2025, la meta es clara: superar los logros del año anterior y continuar posicionando a Pereira como una ciudad cultural, turística y abierta al mundo.

Cristian Toro, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la ciudad señaló que las expectativas para estas fiestas son grandes y está todo listo para cumplirlas.

Seguridad fiestas

Conscientes del alto flujo de personas y del compromiso con la tranquilidad ciudadana, las autoridades han dispuesto un plan de seguridad.

Más de 100 uniformados de la Policía Nacional y 50 integrantes de las Fuerzas Especiales Urbanas del Batallón San Mateo, reforzarán la vigilancia durante todo el desarrollo de las festividades.

El coronel Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, indicó que este dispositivo busca brindar confianza tanto a los habitantes como a los turistas que disfrutarán de los eventos.

Con arte, música y tradición, Pereira se alista para vivir las Fiestas de la Cosecha 2025, donde cada rincón de la ciudad será escenario de celebración.