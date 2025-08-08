El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Umaña y Willington Ortiz fueron los mejores futbolistas con los que jugué: José Luis Carpene

José Luis Carpene, exfutbolista argentino que tuvo paso por el FPC, habló en los micrófonos de Peláez De Francisco en La W, para conversar sobre su paso por el FPC.

Allí, Carpene recordó los mejores jugadores con los que se cruzó en su carrera y, además, entrenadores que le dejaron huella en su etapa en las canchas colombianas.

Carpene inició comentando cuál fue la mejor línea de volantes que integró, destacando la de Santa Fe en 1983 “con Umaña, Grimoldi o Álvaro Muñoz Castro y yo”:

También hizo referencia a la del Deportes Quindío en 1986 “con Campaña, ‘El Chepe’ Torres y yo”.

“Me tocaba meter duro, pero cada uno tenía su posición”, agregó el exfutbolista entre risas.

Carpene sumó más de 140 partidos en el Fútbol Profesional Colombiano, pero en donde más presencia tuvo fue en Santa Fe. Allí, el exvolante recordó cuál fue la mejor plantilla ‘albirroja’ que integró.

“El Santa Fe muy bueno era el del 83 con Mina Camacho, Redondo, Radamel García, William Morales, Umañana, Gottardi, Juanito, mi persona, entre otros. Ese equipo era muy bueno y además también los chicos que surgían”, contó.

Agregó: “Hugo Gottardi fue balón de oro tres años consecutivos, recuerden, salió ‘pichichi’ incluso ganándole a Juan Gilberto Funes y al ‘Pájaro’ Juárez. Además, Diego Umaña era uno de los mejores 10 del país”.

Así, el argentino reveló cuáles fueron los mejores futbolistas con los que jugó compartiendo equipo: “Hay muchos, pero los mejores fueron Umaña y Willington Ortiz”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

