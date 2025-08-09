Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Whitney Houston y Juanes
La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.
PRIMERA HORA
Hold Me – Whitney Houston, Teddy Pendergrass
How Will I Know – Whitney Houston
Greatest Love of All – Whitney Houston
I Wanna Dance with Somebody – Whitney Houston
It Isn’t, It Wasn’t, It Ain’t Never Gonna Be – Whitney Houston, Aretha Franklin
Didn’t We Almost Have It All – Whitney Houston
So Emotional – Whitney Houston
Where Do Broken Hearts Go – Whitney Houston
One Moment in Time – Whitney Houston
I’m Your Baby Tonight – Whitney Houston
SEGUNDA HORA
- All the Man That I Need – Whitney Houston
- We Didn’t Know – Whitney Houston, Stevie Wonder
- I Will Always Love You – Whitney Houston
- When You Believe – Whitney Houston, Mariah Carey
- If I Told You That – Whitney Houston, George Michael
- Raza – Ekhymosis
- Sin Rencores – Ekhymosis
- La Tierra – Ekhymosis
- Solo – Ekhymosis
- Ya Nada Es – Silvia O, Juan Esteban Aristizábal
- Ahí Le Va – Juanes
- Fíjate Bien – Juanes
TERCERA HORA
- Fotografía – Juanes, Nelly Furtado
- Mala Gente – Juanes
- Es Por Ti – Juanes
- A Dios Le Pido – Juanes
- Nada Valgo Sin Tu Amor – Juanes
- Para Tu Amor – Juanes
- La Camisa Negra – Juanes
- Me Enamora – Juanes
- La Vida es un Ratico – Juanes
- Gotas de Agua Dulce – Juanes
- Yerbatero – Juanes
- La Plata – Juanes, Lalo Ebratt
- Besos en Guerra – Juanes, Morat
- Cecilia – Juanes, Juan Luis Guerra
