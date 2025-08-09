Julio Sánchez Cristo DJJulio Sánchez Cristo DJ

Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Whitney Houston y Juanes

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

PRIMERA HORA

Hold Me – Whitney Houston, Teddy Pendergrass

How Will I Know – Whitney Houston

Greatest Love of All – Whitney Houston

I Wanna Dance with Somebody – Whitney Houston

It Isn’t, It Wasn’t, It Ain’t Never Gonna Be – Whitney Houston, Aretha Franklin

Didn’t We Almost Have It All – Whitney Houston

So Emotional – Whitney Houston

Where Do Broken Hearts Go – Whitney Houston

One Moment in Time – Whitney Houston

I’m Your Baby Tonight – Whitney Houston

SEGUNDA HORA

  • All the Man That I Need – Whitney Houston
  • We Didn’t Know – Whitney Houston, Stevie Wonder
  • I Will Always Love You – Whitney Houston
  • When You Believe – Whitney Houston, Mariah Carey
  • If I Told You That – Whitney Houston, George Michael
  • Raza – Ekhymosis
  • Sin Rencores – Ekhymosis
  • La Tierra – Ekhymosis
  • Solo – Ekhymosis
  • Ya Nada Es – Silvia O, Juan Esteban Aristizábal
  • Ahí Le Va – Juanes
  • Fíjate Bien – Juanes

TERCERA HORA

  • Fotografía – Juanes, Nelly Furtado
  • Mala Gente – Juanes
  • Es Por Ti – Juanes
  • A Dios Le Pido – Juanes
  • Nada Valgo Sin Tu Amor – Juanes
  • Para Tu Amor – Juanes
  • La Camisa Negra – Juanes
  • Me Enamora – Juanes
  • La Vida es un Ratico – Juanes
  • Gotas de Agua Dulce – Juanes
  • Yerbatero – Juanes
  • La Plata – Juanes, Lalo Ebratt
  • Besos en Guerra – Juanes, Morat
  • Cecilia – Juanes, Juan Luis Guerra

