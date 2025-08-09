Mimos ahora es propiedad del Grupo Nutresa

El Grupo Nutresa, controlado por la familia Gilinski, confirmó la adquisición de la empresa Productora y Comercializadora de Alimentos, reconocida en el mercado por su marca insignia: Mimos.

Mediante un comunicado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Nutresa informó la firma de un contrato para la compra del 100% de las acciones de la compañía. La operación aún está sujeta a la aprobación de la autoridad de competencia para la integración empresarial.

Grupo Nutresa, que en el primer semestre de 2025 reportó utilidades por $712.767 millones, ya cuenta con una línea de helados en su portafolio.

Sin embargo, la incorporación de Mimos refuerza su estrategia comercial, al sumar una marca con 50 años de trayectoria y más de 200 puntos de venta en el país.

