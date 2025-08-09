Resultado Lotería Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto HOY 8 de agosto: último sorteo y premios

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional TeleAntioquia o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Santander y Risaralda.

Este viernes 8 de agosto de 2025 se jugó la Lotería de Medellín por un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 4795 es:

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Medellín aquí:

Resultados Lotería de Risaralda hoy 8 de agosto

La Lotería de Risaralda se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional Telecafé o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Santander. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Este viernes 8 de agosto de 2025 se jugó la Lotería de Risaralda por un premio mayor de 1.400 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 29 11 es:

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Risaralda aquí:

Resultados Lotería de Santander hoy 1 de agosto

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Risaralda. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Este viernes 8 de agosto de 2025 se jugó la Lotería de Santander por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 5028:

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Santander aquí:

Resultados de MiLoto hoy 8 de agosto

Este 8 de agosto de 2025 se jugó el acumulado de Miloto Conozca a continuación los resultados:

Resultados de Miloto: