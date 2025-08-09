Solo van 4 años y la reforma agraria dura más, hay que reelegirla: presidente Gustavo Petro

Montería

En un evento de entrega de tierras a campesinos en Tierralta, Córdoba, este 8 de agosto, el presidente Gustavo Petro, insistió en que esta política ha permitido el fortalecimiento de la agricultura en los últimos años en el país. En ese sentido, advirtió que debe continuar para mayor producción de alimentos en el territorio nacional.

“Hoy estamos iniciando un nuevo proceso de reforma agraria que no debe terminar. Solo van cuatro años, la reforma agraria dura más, y por eso hay que reelegirla. Reelegir la reforma agraria”, expresó el presidente Petro.

“Ahora no somos tanto petroleros, no somos tanto carboneros, incluso, al carbón ya le ganó el turismo extranjero que puede crecer más, ese es uno de nuestros retos y aquí se debería pensar cómo atraer turismo con las bellezas del territorio, porque es una fuente de ingreso, llega el dólar, no queda concentrado”, señaló.

Asimismo, aseguró que esta política debería contar con el respaldo de los Estados Unidos para contrarrestar los cultivos de coca.

“La mejor medida contra el cultivo de coca es la reforma agraria, eso no lo ha podido entender el gobierno de los Estados Unidor, a pesar que fue John F. Kennedy quien la propuso para Colombia. No estamos frente a una propuesta revolucionaria. Ojalá nuestro amigo Trump volviera a leer a John F. Kennedy, porque ahí sí que nos podríamos entender de maravilla”, agregó el presidente Petro desde el departamento de Córdoba.

Según el presidente Petro, en Córdoba se han entregado 38.000 hectáreas y el reto en el país sería entregar unas 400.000 hectáreas más al campesinado. En ese sentido, también envió un mensaje al al director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz.

“Esto implica que hay que fortalecer las unidades de trabajo que están dedicadas a este asunto, porque hay que acelerar en un año. Harman, no me vaya a dejar esta tierra guardada. Aquí no es solo responsabilidad de Harman, aquí es donde se necesita el movimiento social, se necesita movimiento campesino. No hay reforma agraria si no hay movimiento campesino, sino es una idea romántica de uno que se pierde fácilmente”.