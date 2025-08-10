Al Jazeera anunció la muerte de cuatro de sus periodistas en un bombardeo israelí en Gaza

Bombardeo en la ciudad de Gaza. Foto: EFE. / Ahmad Awad ( EFE )

La cadena Al Jazeera reportó que dos corresponsales y dos camarógrafos del medio resultaron muertos tras un bombardeo israelí sobre su carpa en Ciudad de Gaza el domingo , citando como fuente al director de un hospital local.

“ El periodista de Al Jazeera Anas al Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido , dijo el director de el hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza”, reportó la cadena con sede en Catar.

El comunicador, de 28 años, “murió el domingo luego de que fuera impactada una tienda para periodistas al exterior de la entrada principal del hospital. El conocido corresponsal de Al Jazeera en árabe informó extensamente desde el norte de Gaza”, añade el reporte.

Con sus reportes diarios, Al Sharif era uno de los corresponsales más reconocidos del canal que cubría la guerra en Gaza.

El ejército israelí confirmó que había dirigido un ataque contra los periodistas y afirmó que Al Sharif de Al Jazeera era un “terrorista” que “se hacía pasar por periodista”.

“Hace poco, en Ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al terrorista Anas al Sharif, quien se hacía pasar por periodista para la cadena Al Jazeera”, afirmó el ejército israelí en Telegram.

“Anas al Sharif sirvió como el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamás y era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes”, añadió en el mensaje.

Por años, el medio Al Jazeera e Israel ha sostenido una relación conflictiva, con vetos al canal para trabajar en el país y allanamientos a sus oficinas, en medio de la guerra en Gaza.