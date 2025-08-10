Tendencias

Baloto y Baloto Revancha: resultados ganadores del sábado 9 de agosto de 2025

Estos son los números ganadores del Baloto del sábado 9 de agosto de 2025.

El Baloto se juega todos los lunes, miércoles y sábados a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live. Recuerde que el boleto tiene un costo de 5.700 pesos.

Resultados de Baloto hoy 9 de agosto de 2025

Este sábado 9 de agosto de 2025 se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha. Conozca a continuación los resultados:

Baloto

  • Números ganadores: 
  • Superbalota: 

Revancha

  • Números ganadores: 
  • Superbalota: 

