Capturan en Bogotá a cabecilla del ELN que huía de las autoridades en Nariño

En las últimas horas en medio del Plan Ayacucho Plus, tropas del Gaula Militar Cundinamarca, unidad orgánica de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, con el apoyo de funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de alias ‘Bayron’ en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá.

“El capturado sería el segundo cabecilla de finanzas de la compañía Jaime Toño Obando perteneciente al grupo armado organizado ELN Estructura Comuneros del Sur. Alias ‘Bayron’ contaba con una trayectoria criminal de más de 16 años en esta organización y se encontraba prófugo, por lo que habría llegado a la capital del país para evadir el accionar de las autoridades que lo requerían en Nariño”, informaron.

Según la información, debido a las labores de inteligencia militar e investigaciones adelantadas durante varios meses, fue posible ubicar y hacer efectiva su captura.

El hombre es requerido por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y homicidio.