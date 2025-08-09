En Risaralda, dos integrantes del Clan del Golfo y el ELN decidieron someterse a la justicia

Dos integrantes de grupos criminales al margen de la ley se entregaron a las autoridades, al occidente del departamento de Risaralda, donde estos grupos están siendo presionados por el Ejército Nacional que aumentó el pie de fuerza en municipios como Mistrató, Belén de Umbría Y Pueblo Rico

En la vía que comunica al corregimiento de San Antonio del Chamí con el casco urbano de Pueblo Rico, cuando unidades motorizadas del Batallón San Mateo realizaban tareas de estabilidad, se acercó a ellos un hombre conocido con el alias de Luis T. que manifestó hacer parte del Clan del Golfo y querer someterse a la justicia por voluntad propia.

Esta persona se movilizaba vestido de civil por las zonas rurales y semiurbanas, controlando la movilidad de las vías terciarias del municipio y avisando sobre los movimientos de la Fuerza Pública, así como de los propios de la zona, con el fin de fortalecer sus economías ilícitas y tomar control de la explotación ilícita de yacimiento mineros para expandir sus acciones criminales.

“Con esta alta información vamos a empezar todos los procesos de judicialización y desarticulación de estas estructuras criminales”, señaló el teniente coronel Luis Alfonso Palomino Elejalde, comandante del Batallón de Artillería de Campaña No. 8 San Mateo.

“Por el aumento de las operaciones militares logramos el sometimiento a la justicia de un miembro del Clan del Golfo encargado de informar todos los movimientos que hacía la Fuerza Pública sobre el eje vial de Mistrató hacia San Antonio del Chamí”, agregó el comandante.

También señaló el comandante, que se desmovilizó un hombre conocido con el alias de ‘Niche’, el cual, se trasladó desde el occidente del departamento hasta la capital risaraldense en busca de los soldados del Batallón San Mateo, para desmovilizarse.

Este sujeto, quien manifestó ser parte de la Red de Apoyo al Terrorismo del ELN, confesó haber estado durante más de un año sirviendo a esta grupo.