Keiko Fujimori afirmó que el presidente Petro se ha inventado conflicto con Perú: lo llamó “guerrillero”

La líder política peruana Keiko Fujimori afirmó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha inventado un conflicto con Perú después de que el mandatario haya reclamado para su país una isla en la Amazonía cercana a la frontera y le llamó “guerrillero”.

A través de la red social X, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) compartió este sábado un mensaje junto a un vídeo antiguo en el que aparece su padre, fallecido en septiembre de 2024, en el que critica a Petro.

“El Perú no caerá en las cortinas de humo del guerrillero Gustavo Petro. No hay conflicto entre nuestros pueblos; el único es el que él inventa. Nuestra soberanía permanecerá y nuestro cariño al pueblo hermano de Colombia, con quienes nos unen años de paz, es inquebrantable”, sostuvo Keiko Fujimori.

La líder del partido conservador Fuerza Popular agregó, “Petro, con el Perú no te metas, sabemos luchar y derrotar al terror”.

Además, adjuntó un video en el que se lee “Fujimori lo dijo”, en referencia a críticas que hizo su padre después de que Petro asumiera la Presidencia de Colombia en 2022.

“El presidente de hoy de Colombia fue un guerrillero del M-19, Gustavo Petro y esto no es una casualidad, Colombia se vio obligada a hacer un acuerdo de paz con el terrorismo y obtuvieron grandes beneficios como el derecho a participar en política”, indicó Alberto Fujimori.

Añadió que el resultado de estos acuerdos paz es que en la actualidad esté en el poder un miembro del M-19, “una organización que asaltó y tomó Palacio de Justicia en 1985 y cuyo saldo fue nada menos que 94 muertos”.

Este martes, Petro afirmó que Perú se ha apropiado de una isla ubicada frente a la ciudad colombiana de Leticia, pese a que su población, que vive en el distrito de Santa Rosa, lleva más de medio siglo administrada por las autoridades peruanas.

El mandatario colombiano considera que la población de Santa Rosa se encuentra en una nueva isla surgida después del tratado de 1922 que definió la frontera amazónica entre ambos países y la comisión de 1929 que repartió las islas fluviales en esa zona, pero el Gobierno peruano sostiene que el terreno es un crecimiento natural de isla Chinería que quedó asignada bajo su jurisdicción en 1929.

Santa Rosa conforma junto a la colombiana Leticia y la brasileña Tabatinga la triple frontera que estos tres países comparten sobre el río Amazonas. La población peruana surgió en la isla desde los años 70 y desde un inicio fue parte del departamento de Loreto.

Tanto el Gobierno peruano como el Congreso han rechazado categóricamente las palabras de Petro y la presidenta, Dina Boluarte, afirmó que no hay ningún tema que tratar con Colombia, pues no hay “ningún tema limítrofe pendiente”.

Este viernes, el Ejecutivo envió a Colombia una nota diplomática de protesta al acusar al Gobierno colombiano de invadir el espacio aéreo peruano el jueves, con un avión Súper Tucano que sobrevoló a baja altura la isla objeto de la tensión cuando una delegación del Ejecutivo visitaba Santa Rosa, a la vez que Petro visitaba Leticia para reiterar que no reconoce la soberanía de Perú sobre Santa Rosa.

