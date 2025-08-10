Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿La ciencia está perdiendo su influencia en el mundo?

Un movimiento anticiencia y la desfinanciación está poniendo en peligro la ciencia.

¿De qué manera la reducción de recursos impacta la investigación en áreas críticas como salud, tecnología o cambio climático?

Roberto Pombo conversará acerca de los riesgos que presenta el bajo presupuesto para las entidades científicas.

