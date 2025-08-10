Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿La ciencia está perdiendo su influencia en el mundo?
En el capítulo 152 de Mis Preguntas, Roberto Pombo analiza: ¿La ciencia está perdiendo su influencia en el mundo?
Un movimiento anticiencia y la desfinanciación está poniendo en peligro la ciencia.
¿De qué manera la reducción de recursos impacta la investigación en áreas críticas como salud, tecnología o cambio climático?
Roberto Pombo conversará acerca de los riesgos que presenta el bajo presupuesto para las entidades científicas.
¿La ciencia está perdiendo su influencia en el mundo?
Escuche Mis Preguntas, con Roberto Pombo en todas las plataformas de audio
