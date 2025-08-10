El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Vamos a meterle corazón y a ser grandes”: José Matera sobre gira de Los de Adentro

José Matera, vocalista de la banda Los de Adentro, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y entregó detalles de lo que se viene para la agrupación al anunciar nueva gira en todo Colombia.

En principio, Matera se refirió al percance de salud que sufrió hace algunas semanas luego de haber sido víctima de un disparo.

Aunque todos pensaron que se trato de un intento de robarle, el cantante aclaró que fue un malentendido entre el hermano y un amigo.

“Las cosas se salieron de control y empezó una balacera y de repente de 19 tiros uno me cayó pero el tiro no iba para mí, me tocó pero gracias a Dios estoy bien”, afirmó agregando que ya está muy bien, que su voz está intacta.

En cuanto al tour que hará la banda nuevamente, desde el próximo 14 de agosto saliendo desde Barranquilla, confesó que tiene mucha expectativa de cómo será el apoyo de los fanáticos.

“Esta vez los de Adentro tiene dos cantantes”, contó.

Brayan Bisbal y él cantarán cada unas de las canciones que grabaron esperando que el público se emocione y puedan entregarlo todo.

¿Hay planes de un nuevo disco?

“Yo estoy esperando esto, es el preámbulo, eso sería genial, lo que quiero es sentarme a componer, a mostrar las canciones, a intercambiar ideas, lo que más me emociona de este proceso es que no nos hemos separado pero sí han pasado un montón de cosas que han truncado el proceso, así que si eso sucede será maravilloso”, dijo.

Con su paso por más de 10 ciudades de Colombia, inicialmente, esperan poder reavivar el sentimiento de sus fanáticos.

“Vamos a meterle corazón y a ser grandes. Vamos a estar por toda Colombia y ojalá que la gente se emocione”, dijo.

