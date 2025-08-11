Brasil lamentó la muerte de Miguel Uribe y repudia cualquier forma de violencia política

El Gobierno brasileño lamentó este lunes, 11 de agosto, el asesinato del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado hace dos meses en Bogotá, en una nota en la que dijo repudiar cualquier forma de violencia política.

“Al reiterar repudio vehemente a cualquier forma de violencia política, el Gobierno brasileño transmite sinceras condolencias a la familia del senador y manifiesta su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Colombia”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en un comunicado.

En la nota, la Cancillería dijo haber recibido con “profundo pesar” la noticia de la muerte del senador como consecuencia del ataque que sufrió el 7 de junio pasado.

Uribe Turbay, de 39 años, sufrió un atentado en el barrio Modelia, en el que recibió varios disparos, entre ellos dos en la cabeza, y permaneció hospitalizado en estado crítico hasta su fallecimiento en la madrugada de este lunes, 11 de agosto.

Hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 durante un secuestro atribuido a sicarios del cartel de Medellín, y nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala (1978-1982), Miguel Uribe era precandidato a las elecciones presidenciales de 2026.

El legislador fue concejal y secretario de Gobierno de Bogotá, y en 2022 llegó al Senado con la mayor votación obtenida en las parlamentarias por el partido opositor Centro Democrático, la formación liderada por el expresidente Álvaro Uribe.

Escuche W radio en vivo aquí: