Decretan tres días de duelo en Barranquilla por muerte de Miguel Uribe

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, decretó tres días de duelo en la ciudad por la muertedel senador Miguel Uribe Turbay.

La decisión se oficializó a través del Decreto 0506 del 11 de agosto de 2025.

El mandatario explicó que, este se emitió “en honor a la vida de Miguel Uribe Turbay”.

“La violencia nos arrebató a un hombre que se esforzó por construir un país lleno de fraternidad y solidaridad, y que, como funcionario, siempre dio lo mejor de sí en cada uno de los espacios que ocupó. Con este acto abrazamos a su familia y a todo un país que sufre por este flagelo”, dijo el alcalde.

Finalmente, hizo un llamado para que, la partida del también candidato presidencial, sea un impulso para “seguir construyendo un territorio de paz y amor”.

“¡Que su partida nos despierte, nos una y nos impulse a seguir construyendo un territorio de paz y amor! Miguel, nunca te olvidaremos”, concluyó Char.