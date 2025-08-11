Dignidad Agropecuaria pide cumplir con regulación de precios del arroz

El movimiento campesino Dignidad Agropecuaria realizó este domingo, 10 de agosto, un nuevo llamado a los pequeños productores de arroz en el país para que no firmen la propuesta de acuerdo que viene proponiendo la industria molinera, para interponer un precio de compra del arroz paddy verde distinto al que se pactó en la resolución 241 que regula el precio de venta y que, además, permitió levantar el reciente paro arrocero en el país.

Dignidad Arrocera señala que este tipo acuerdos individuales “no comprometen lo firmado y concretado en la resolución que fija el precio del arroz paddy verde y tampoco compromete el respaldo del Comité Nacional del Paro Arrocero”.

El movimiento también advierte que no cumplir los acuerdos pactados el pasado 1 de agosto afectaría a los pequeños arroceros para cubrir los costos de producción y sería un retroceso en los logros alcanzados para el sector.

Por otra parte, pidieron al Ministerio de Agricultura y a la Superintendencia de Industria y Comercio hacer cumplir plenamente la resolución vigente en la regulación de precios del arroz.